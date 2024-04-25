Путин призвал россиян работать над созданием уникальных сервисов и технологий

Президент РФ Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но должна увеличить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе.

«Задача России — нарастить выпуск товаров и услуг прежде всего на собственной технологической базе», — утверждает глава государства.

По мнению президента, обеспечивать производство каждого товара и/или услуги внутри страны бессмысленно и не нужно.

«Нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программные обеспечения», — перечислил российский лидер.

Путин подчеркнул, что особенно важно тестировать гипотезы на практике, особенно по критически необходимым технологиям и направлениям.

Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин заявил о необходимости увеличить объемы промышленности в России.