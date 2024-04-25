Путин заявил о развитии российской экономики по новой модели

Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что у страны есть все возможности, в том числе финансовые, для развертывания новой модели национальной экономики. Его слова приводит ТАСС.

По оценке главы государства, сейчас российская экономика начинает развиваться по новой модели, в стране создаются новые отрасли, а также широко развиваются экономическая и социальная сферы.

«Главное — для реализации обозначенных и других инициатив <...> есть все возможности», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил президент, для разворачивания новой модели экономики могут быть задействованы «солидные государственные ресурсы и потенциал бизнеса».

Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин заявил о росте среднемесячных зарплат в реальном выражении.