Путин прибыл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин приехал в Московский международный дом музыки для участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что во время мероприятия руководитель союза Александр Шохин сообщил собравшимся о прибытии главы государства. После этого он отлучился, чтобы лично встретить Путина.

24 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие президента страны в съезде РСПП. В этом году мероприятие посвящено обсуждению взаимодействия бизнеса и властей, а также развитию экономики РФ до 2030 года.

Глава государства традиционно принимает участие в съездах Российского союза промышленников и предпринимателей. За последние 10 лет Путин только один раз пропустил соответствующее мероприятие — в 2022 году.

В 2020 году, когда на территории страны действовали коронавирусные ограничения, президент РФ провел очную встречу с членами правления РСПП. Одновременно с этим

в удаленном режиме состоялся съезд союза, участники которого имели возможность наблюдать за выступлением Путина онлайн.

Ранее в РСПП прошла церемония вручения премии «Компания и персона года»