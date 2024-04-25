Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Путин приехал в Московский международный дом музыки, где проходит съезд РСПП

Президент РФ Владимир Путин приехал в Московский международный дом музыки для участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что во время мероприятия руководитель союза Александр Шохин сообщил собравшимся о прибытии главы государства. После этого он отлучился, чтобы лично встретить Путина.

24 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие президента страны в съезде РСПП. В этом году мероприятие посвящено обсуждению взаимодействия бизнеса и властей, а также развитию экономики РФ до 2030 года.

Глава государства традиционно принимает участие в съездах Российского союза промышленников и предпринимателей. За последние 10 лет Путин только один раз пропустил соответствующее мероприятие — в 2022 году.

В 2020 году, когда на территории страны действовали коронавирусные ограничения, президент РФ провел очную встречу с членами правления РСПП. Одновременно с этим
в удаленном режиме состоялся съезд союза, участники которого имели возможность наблюдать за выступлением Путина онлайн.

Ранее в РСПП прошла церемония вручения премии «Компания и персона года»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами