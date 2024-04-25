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В России начали тестировать сервис по выявлению связей криптовалюты с фиатом

ЦБ и Росфинмониторинг запустили сервис отслеживания криптовалютных операций в РФ

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Depositphotos

Банк России и Росфинмониторинг приступили к тестированию сервиса «Знай своего криптоклиента». Об этом РБК рассказал Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех», партнера платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга.

«Задача сервиса – выявлять связь между фиатными и криптовалютными операциями. У банков есть возможности для работы с фиатом, но криптотранзакции рассматриваются отдельно», — пояснил Бушмелев. К пилотному запуску присоединились пять крупных банков.

Тестирование продлится до конца мая, но может быть продлено в зависимости от результатов. По его итогам сформируют «базовое понимание» необходимых для банков действий и инструментов в работе с криптовалютами. Запуск также позволит эффективнее регулировать крипторынок, отметил Бушмелев.

С июля 2022 года в РФ действует антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента», разделяющая клиентов банков по степени риска. А с 2021-го работает сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания криптоопераций, отметило издание.

До этого в России начали фиксировать тенденцию к росту оборота цифровых активов.

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