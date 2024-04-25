Стало известно о рисках для доллара из-за конфискации активов РФ

Экономисты предупреждают об угрозе отказа от доллара из-за возможной конфискации российских активов в США. Об этом пишет Bloomberg.

Сотрудник Корнелльского университета, до этого работавший в Международном валютном фонде (МВФ) Эсвар Прасад заявил, что превращение Вашингтоном своей валюты в оружие, благодаря которому они могут захватывать долларовые резервы — заставит противников США задуматься о дедолларизации.

По данным аналитиков JPMorgan, локомотивом дедолларизации может стать КНР. Отмечается, что в настоящее время около 70% платежей международной торговли Китая проходят в долларах.

По словам эксперта Максима Чиркова, если Украине будут переданы замороженные российские активы, Россия вернет их в свой бюджет путем конфискации западных средств. Эксперт утверждает, что в России заморожено значительное количество западных активов, которые могут быть использованы в качестве ответной меры. По мнению Чиркова, передача активов Киеву приведет к падению доллара и укреплению рубля, что еще больше подорвет доверие к западной финансовой системе.

Ранее в МИД пообещали ответить в случае конфискации активов РФ.