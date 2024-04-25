В России дефицит водителей грузовиков достиг 25%

Дефицит водителей грузового транспорта (категория СЕ) увеличился на 4% к концу 2023 года и достиг отметки в 25%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, объединяющую 12 крупнейших транспортно-логистических компаний.

В ассоциации указали, что из-за этого 18% автопарка стоит без дела.

Проблемы отрасли включают нехватку водителей и сложности с ремонтом грузовиков. В России было отмечено от 90 тыс. до 160 тыс. вакансий к концу 2023 года.

Для привлечения новых специалистов в отрасль за последний год зарплатные предложения выросли на 40%, до 150 тыс. рублей, сообщил глава ассоциации Вадим Филатов.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением дефицита водителей перевозчики будут вынуждены повышать зарплаты. Крупные рекрутинговые сервисы также отмечают высокий спрос на водителей грузовиков. Количество вакансий на эту должность увеличилось в полтора раза с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставил HeadHunter.

Эксперты сервиса «Работа.ру» также зафиксировали повышенный спрос на водителей грузовиков. В первом квартале 2024 года работодательская активность в поиске водителей увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Средние зарплатные предложения выросли на 30%, до более чем 103 тыс. рублей, сообщила директор по аналитике компании Елена Артемьева.

По словам эксперта, спрос на водителей стал значительно выше в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, республике Татарстан, а также в Свердловской и Воронежской областях.

Ранее была опубликована информация, что средняя зарплата у дальнобойщиков в России за год выросла на 86%.