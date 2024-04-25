Россиянам рассказали, как составить финансовый план

При составлении финансового плана нужно устроить себе стресс-тест — например, представить, что вы потеряли работу. Финансовая подушка должна быть на три-шесть месяцев с учетом ежемесячных трат. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

По его словам, перед тем как составлять финансовый план, нужно собрать сведения о своих ежемесячных доходах и расходах. В качестве доходов стоит учитывать не только зарплату, но и другие регулярные поступления: премии, плата арендаторов, прибыль от инвестирования и др. Расходы в течение месяца следует фиксировать каждый день. Это поможет понять, куда уходят деньги и на чем можно сэкономить — покупках ради «выгодных» акций в магазинах, частых походах в кафе, импульсивных тратах.

«Финансовый план поможет определить не только конечную цель, но и срок ее достижения. На первом этапе лучше думать на ближайшую перспективу, а затем постепенно увеличивать горизонт планирования. К тому же к финансовой цели идти нелегко, если бюджет выходит в ноль и тем более – в минус», — отметил Сергейчик.

В этом случае первой целью должно быть достижение финансовой стабильности – формирование резерва на три-шесть месяцев, добавил эксперт.

По его словам, любая поставленная цель — будь то долгожданная покупка автомобиля или планы на отпуск — требует дисциплины: нужно контролировать расходы, искать способы их снижения, планировать каждое финансовое решение заранее.

Среди способов сократить расходы он назвал использование акций, промокодов, скидок и кешбэка, меры государственной поддержки — налоговые вычеты, пособия на детей, субсидии на услуги ЖКХ, возможности социального контракта. Сергейчик добавил, что на накопления лучше направлять от 10% поступлений, при этом откладывать имеет смысл при любом доходе. Контролировать свои расходы и корректировать бюджет нужно регулярно, заключил эксперт.

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