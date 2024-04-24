Зависимость ЕС от российских удобрений растет

В феврале Евросоюз закупил у России 521,3 тысячи тонн удобрений на сумму €167 миллионов — это на 16% больше в натуральном и на 21% в денежном выражении, чем в январе текущего года, а также максимальный объем с декабря 2022-го, когда был приобретен товар на €185,3 млн. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из расчетов на основе европейской статистики, Бельгия нарастила импорт российских удобрений почти в пять раз до €24 млн, Румыния — в 2,4 раза до €10,3 млн, Болгария — в 2,1 раза до €5,2 млн, а Германия — в 1,8 раза до €20 млн.

«Крупнейшим клиентом третий месяц подряд остается Польша: €44 млн — максимум с декабря 2021 года», — говорится в данных.

По сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и ведущим поставщиком калийных и фосфорных, в 2021 году обеспечивая более 30% европейского рынка. И сокращения поставок не предвидится.

В ЕС возмущены зависимостью от российских удобрений. «Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия», — заявлял гендиректор норвежской Yara Свейн Торе Хользетер, назвав 2024 год «решающим» для ЕС в сельском хозяйстве. Ранее в Европарламенте указывали: «Россия злоупотребила доминированием в поставках газа и превратила удобрения в политическое оружие».

Однако в Брюсселе не могут отказаться от российских удобрений.

«Против них нет прямых торговых ограничений — мешают косвенные, включая проблемы с заходом судов под российским флагом в европейские порты, сложности проведения операций и санкции против компаний с российским капиталом, а также персональные санкции владельцев и менеджеров. Это негативно влияет на поставки в ЕС», — пояснил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что высший орган ЕС изучает импорт российских удобрений и зерна для возможного принятия мер. По его словам, пока санкций нет из-за риска ущерба некоторым странам ЕС, но «если потребуются дальнейшие шаги, их обязательно рассмотрят».

До этого эксперты назвали закономерным снижение поставок машин из КНР в Россию.

Ранее в США обеспокоились действиями Китая в Азии.