США пообещали продолжать вводить санкции в отношении энергетики РФ

США будут и дальше вводить санкции в отношении российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры. Об этом на конференции по энергетической безопасности, проходящей на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры», – сказал он.

По словам Пайетта, рестрикции, в частности, затронут предприятия, занятые в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов РФ.

23 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России.

До этого минторг США ввел экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России. Среди них — российские компании «Северо-Запад», АО «РосАэро», ООО «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос». Санкции также были введены против компаний из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.