Путин предложил расширить БАМ

На всем протяжении Байкало-Амурской магистрали (БАМ) необходимо проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте по случаю 50-летия начала строительства БАМа, передает РИА Новости.

«Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России», — считает Путин.

Байкало-Амурская магистраль представляет собой одну из наиболее крупных железнодорожных сетей в мире — 4324 км. Она была задумана как параллельная Транссибирской магистрали дорога, которая соединит Европейскую часть России с побережьем Тихого океана, обходя озеро Байкал с севера. БАМ проходит через очень сложные участки местности, в том числе несколько горных хребтов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернула логистику в восточном направлении благодаря Байкало-Амурской магистрали.

Ранее ФСБ задержала гражданина Белоруссии, подорвавшего поезда на БАМе в Бурятии.