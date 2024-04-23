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В правительстве дали прогноз по росту ВВП России в ближайшие три года

Мишустин: по прогнозу ВВП России будет расти на 2,3-2,4% в ближайшие три года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что ВВП России будет расти на 2,3-2,4% в ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС.

«Разработанный базовый вариант прогноза предполагает, что в следующие три года рост ВВП составит порядка 2,3% или 2,4% в год», — сказал глава кабмина.

По его словам, это будет обеспечено увеличением внутреннего спроса.

Мишустин также заявил, что в феврале рост российской экономики ускорился до 7,7%. Он обратил внимание, в РФ расширилось производство в добывающих и в обрабатывающих сферах. Кроме того, в стране укрепляется потребительская активность, добавил он.

10 апреля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что экономический рост в России в 2023 году может превысить прогнозируемые показатели.

5 апреля сообщалось, что рост ВВП России в 2023 году, по данным второй оценки Росстата, составил 3,6%.

В сообщении отмечалось, что объем ВВП в текущих ценах составил 172,148 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее Россия рекордно сократила внешний долг.

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