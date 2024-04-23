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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году

Минэкономразвития: в России на конец 2024 года ожидается инфляция 5,1%

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Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в стране в 2024 году с ранее озвученных 4,5% до 5,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

«Инфляция на конец 2024 года ожидается 5,1%», — заявил он.

При этом отмечается, что к 2025 году показатель должен установиться на отметке 4%. Ту же динамику Минэкономразвития прогнозирует и до 2027 года.

До этого в ведомстве сообщили, что инфляция на 15 апреля составила в России 7,83% в годовом выражении. При этом инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с июля 2023 года.

Накануне директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что инфляция в России замедлилась, и в мае будет невысокой — примерно на уровне апреля.

Ранее Минэкономразвития РФ повысило оценку среднего курса доллара на текущий год.

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