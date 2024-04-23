Компания Qiwi прогнозирует серьезные убытки по итогу 2024 года

Международная компания Qiwi plc, которая владела активами группы Qiwi за рубежом, сообщает о возможном убытке в 22,7 миллиарда рублей в 2024 году из-за продажи российской части бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что обесценение на 14,4 миллиарда рублей признано по той же причине. При этом Qiwi хотят провести листинг на бирже Nasdaq, приостановленный два года назад.

До этого Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать КИВИ банк. Отмечается, что функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В январе 2023 года группа Qiwi продала российские активы, включая КИВИ банк, гонконгской компании Fusion Factor за 23,75 млрд рублей. По условиям сделки, если покупатель не сможет полностью расплатиться, Qiwi вправе осуществить отчуждение акций Fusion Factor и самого АО «Киви».

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за нарушений требований регулятора и антиотмывочного законодательства. В банке введена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что отзыв лицензии у КИВИ банка связан с его сомнительными операциями.

Ранее стало известно, сколько АСВ выплатило вкладчикам КИВИ банка.