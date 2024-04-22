Россия пригласила все страны к созданию магистрали между Индией и Арктикой

Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания транспортного коридора «Север — Юг», который свяжет Персидский залив и Севморпуть. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Транспортный коридор «Север – Юг» должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», — сказал Путин, выступая встрече с ветеранами БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали.

Международный транспортный проект «Север – Юг» был представлен на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2023 года. Он призван интегрировать российские, иранские, азербайджанские и индийские магистрали. Ключевой частью коридора «Север – Юг» является строительство 160-километровой железной дороги стоимостью $1,7 млрд, которое начнется в этом году. Она станет последним звеном на маршруте между Россией и портами в Персидском заливе, также обеспечивая легкий доступ к торговому центру Индии – Мумбаю.

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Ранее Россия установила рекорды торговли с дружественными странами.