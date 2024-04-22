В России с мая снизятся ставки акцизов на отечественные игристые вина

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о снижении ставок акцизов на отечественные игристые вина. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает, что с 1 мая 2024 года ставки акциза на «игристые вина, включая российское шампанское» снижаются со 141 до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки будут установлены в размере 124 рублей, а в 2026 году — 129 рублей.

До этого стало известно, что одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» уведомила своих партнеров о повышении цен на вино с 13 мая 2024 года.

Рост цен составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

Согласно письму компании, сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%. Наименьший рост цен ожидает «Русское шампанское» — на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусная настойка «7 овощей» — на 8% каждое.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.