После появления заявки от стартапа 4 Exchange на создание первой в мире биржи с круглосуточным режимом торгов Нью-Йоркская биржа начала изучать варианты увеличения торгов до 24 часов в сутки. Об этом пишет Financical Times.

Аналитическое подразделение NYSE запустило опрос для трейдеров об их отношении к круглосуточным торгам акций на бирже, который продемонстрировал растущий интерес инвесторов к возможности торговли бумагами таких гигантов, как Nvidia или Apple, в ночное время с 20:00 до 04:00 по восточному времени.

«Некоторые брокеры, включая Robinhood и Interactive Brokers, уже предлагают клиентам круглосуточный доступ к торгам американскими акциями в будние дни. Сделки либо идут внутрипулом, либо совершаются на внебиржевых площадках вроде Blue Ocean, где часто торгуют азиатские ретейл-инвесторы», — отмечает издание.

В опросе NYSE участникам предлагалось ответить, должна ли круглосуточная торговля проводиться также в выходные дни, как будут защищены инвесторы от ценовых колебаний и каким образом биржа будет обеспечивать работу персонала в ночное время. Один из вопросов звучал так: «Согласны ли вы, что время, потраченное на размышления о ночной торговле, лучше посвятить торгам в основные часы?»

24 Exchange, финансируемая хедж-фондом Point72 Стива Коэна, претендует на создание первой круглосуточной биржи. Ранее аналогичная заявка этой компании была отозвана из-за операционных и технических проблем. Срок рассмотрения новой заявки — несколько месяцев.

«Комитет, курирующий сводную ленту котировок, уже начал обсуждать вопросы перехода к круглосуточной торговле — в том числе о том, кто будет нести связанные с этим расходы. Клиринговые организации, занимающиеся расчетами по сделкам, также работают по расписанию», — говорится в публикации издания.

До этого стало известно, что давление США назвали главной причиной отказа третьих стран от работы с Россией.

Ранее курс доллара превысил 94 рубля.