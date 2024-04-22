Немецкая компания Knauf покидает Россию

Крупнейший в мире производитель стройматериалов, немецкая компания Knauf планирует передать бизнес в России местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы, передает ТАСС.

Knauf Group проработала в России более 30 лет. В сообщении говорится, что компания намерена весь бизнес в стране передать под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем 4 000 человек.

Для совершения сделки еще предстоит получить одобрение со стороны ведомств РФ.

Других подробностей в пресс-релизе не приводится.

В ноябре прошлого года правительство Украины внесло компанию Knauf в список «международных спонсоров войны». Данное решение было принято из-за отказа компании уходить с российского рынка. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, в 2022 году немецкая организация уплатила $117 млн налогов в бюджет РФ.

Ранее сообщалось, что продукция немецких компаний Knauf и WKB Systems помогает России восстанавливать Мариуполь.