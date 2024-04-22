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В Эстонии увидели риск прямого управления страной МВФ

Кая Каллас прокоментировала затяжной спад в экономике Эстонии

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала оппонентов своего кабинета за непонимание необходимости сбалансировать госбюджет за счет повышения налогов. Об пишет газета «Известия» со ссылкой на недавнее выступление главы правительства в эфире эстонского радио Vikerraadio.

По данным минфина страны, в 2023 году дефицит бюджета Эстонии составит 3,5% ВВП, или €1,3 млрд при доходах €17 млрд. В 2024 году показатель вырастет до 5,3% ВВП, или €2,2 млрд.

«Ситуация остается ужасной, и придется продолжать жесткие решения. Иначе в страну может прибыть делегация МВФ с еще более строгими требованиями», — предупредила Каллас.

Эстонская экономика находится в затяжном спаде уже шесть кварталов подряд. В 2022 году ВВП упал на 3% до €38 млрд в текущих ценах. Причинами стало сокращение производства энергии на четверть из-за отказа от российских энергоносителей, падение промышленности на 25% и транспортно-логистического сектора также на 25% на фоне разрыва связей с РФ.

«Государство разменяло развитие на конфронтацию с Россией, потеряв ее рынок. Теперь наблюдается безработица и инфляция, обгоняющая рост зарплат», — прокомментировал ситуацию экономист Николай Стариков.

До этого стало известно, сколько немцы теряют в год из-за дорогой энергии.

Ранее немецкий журналист оценил влияние санкций на экономику Германии.

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