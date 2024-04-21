Гуцул назвала число желающих среди жителей Гагаузии завести карту «Мир»

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что тысячи жителей региона уже обратились за получением карт на базе российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас в процессе обработки данных. У нас уже более 5-7 тыс. обращений. Это в основном пенсионеры и бюджетники, они обратились к нам, чтобы получить надбавки. Планируем на 1 мая уже запустить», — сказала Гуцул.

Она также выразила надежду, что правительство Молдавии не будет блокировать инициативу с картами «Мир».

До этого сообщалось, что российские банки в первом квартале зафиксировали рост спроса на карты «Мир» среди иностранцев. Чаще всего «Мир» в январе — марте оформляли туристы из Китая. Пик подач заявок на карту пришелся на февраль, когда в КНР праздновали Новый год.

Скачок спроса на карты российской платежной системы среди путешественников из других стран связан с упрощением процедуры их выдачи иностранцам, поясняют эксперты. Соответствующий закон был принят осенью 2023 года. В список привилегированных стран вошли 25 государств. В их числе — Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, Турция и Таиланд.

Ранее Гуцул заявила о стремлении Молдавии ликвидировать автономию.