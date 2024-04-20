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В Госдуме отреагировали на поручение Путина по тратам ОМС

Депутат Арефьев: трата средств ОМС на зарплаты оставит больницы без препаратов

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Идея о направлении средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на оклады медицинским работникам не является эффективной. К такому выводу пришел поделился мнением первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с новостным порталом NEWS.ru.

«Деньги медстрахования пойдут на зарплаты, <...> они не пойдут на медикаменты. <...> Зарплата будет, а больницы не будет», — утверждает он.

По мнению депутата, подобное перераспределение материальных средств угрожает оставить российские больницы без медикаментов и диагностического оборудования.

«Я не против повышения зарплаты. Но не таким способом. Будут получать зарплату, а больница работать не будет без перевязочного материала», — заявил парламентарий.

Арефьев считает перекладывание денег из одного кармана в другой одним из самых неблагодарных поступков и заявляет, что не знает, почему власти страны приняли такое решение. Он также указал, что инициаторы подобных проектов не лечат людей, «а только деньги забирают себе, строят себе офисы». В качестве альтернативы он предложил его объединить бюджетные фонды и деньги ФМС в целях повышения зарплаты медикам.

До этого российский президент Владимир Путин поручил регионам страны преимущественно направлять медикам на оплату труда средства, полученные через систему ОМС.

Ранее Путин рассказал о достижениях российских врачей-онкологов.

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