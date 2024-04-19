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Россияне сталкиваются с дискриминацией при получении виз во Всемирном банке

Оверчук: РФ сталкивается с дискриминацией при получении виз во Всемирном банке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что ряд россиян сталкиваются с дискриминацией при получении виз для работы во Всемирном банке (ВБ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, политизированный и предвзятый подход руководства ВБ подрывает целостность и авторитет организации.

Он отметил, что организация не должна отказываться от многосторонности. Оверчук добавил, что фрагментация дестабилизирует мировую экономику.

До этого сообщалось, что аналитики Всемирного банка улучшили свой прогноз по динамике российской экономики в 2024 году. Согласно новому докладу организации о перспективах развития стран Европы и Центральной Азии, ожидается рост ВВП России на 2,2%, что на 0,9 процентного пункта выше предыдущего прогноза в 1,3%. Кроме того, специалисты Всемирного банка улучшили оценку роста российской экономики и в 2025 году. Новый прогноз предполагает увеличение ВВП на 1,1% против ожидавшихся ранее 0,9%.

Ранее Оверчук сообщил о рекордной доле нацвалют в торговле с ЕАЭС.

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