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Экс-зампред ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки 26 апреля

Экс-зампред ЦБ Дубинин: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16% 26 апреля

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ на заседании 26 апреля 2024 года сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-зампред Банка России Сергей Дубинин.

«Изменение ключевой ставки ни вверх, скажем, до 17% или 18% даже, ни низко, скажем, или 15,5%, ничего в экономике России не изменит. И ситуация будет идти своим чередом, потому что она обусловлена в основном сейчас тем, что называется бюджетным стимулом, то есть огромными расходами бюджета», — пояснил экс-зампред ЦБ.

По его словам, спрос в России растет, а предложение остается на примерно неизменном уровне. Поэтому Дубинин не ждет «ничего судьбоносного» ни в случае повышения, ни в случае понижения ключевой ставки и считает разумным ее сохранение на действующем уровне.

По словам экс-зампреда ЦБ, в свете сохранения ключевой ставки в 16% изменения по депозитным и кредитным ставкам будут минимальны. Дубинин подчеркнул, что большие компании или компании, участвующие в разного рода национальных проектах и программах, получают льготные кредиты, а мелкие компании также могут рассчитывать на льготы по налогам и по кредитам в случае сохранения занятости.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% в декабре. 16 февраля и 22 марта она была сохранена на этом уровне.

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