Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Forbes назвал топ-20 богатейших россиян

Forbes признал основателя «Лукойла» Алекперова богатейшим человеком России

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов впервые возглавил ежегодный список богатейших россиян по версии Forbes.

За год бизнесмен поднялся на пять строчек, до 59-го места в общемировом рейтинге. Его состояние увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд.

Следом идет председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с капиталом $27,4 млрд (+$5,8 млрд год к году). Замыкает топ-3 совладелец НЛМК Владимир Лисин с $26,6 млрд.

Между тем прошлогодний лидер — основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — потерял сразу несколько позиций, опустившись на седьмую строчку. Его состояние за период сократилось на $4,1 млрд, до $21,1 млрд.

Всего в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes в этом году вошло 125 российских миллиардеров против 110 годом ранее.

До этого еще два российских программиста — Юрий Максимов и Денис Фролов — с разницей в несколько дней присоединились к списку долларовых миллиардеров.

Ранее стало известно, насколько разбогатели самые богатые россияне с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами