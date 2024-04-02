Forbes назвал топ-20 богатейших россиян

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов впервые возглавил ежегодный список богатейших россиян по версии Forbes.

За год бизнесмен поднялся на пять строчек, до 59-го места в общемировом рейтинге. Его состояние увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд.

Следом идет председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с капиталом $27,4 млрд (+$5,8 млрд год к году). Замыкает топ-3 совладелец НЛМК Владимир Лисин с $26,6 млрд.

Между тем прошлогодний лидер — основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — потерял сразу несколько позиций, опустившись на седьмую строчку. Его состояние за период сократилось на $4,1 млрд, до $21,1 млрд.

Всего в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes в этом году вошло 125 российских миллиардеров против 110 годом ранее.

До этого еще два российских программиста — Юрий Максимов и Денис Фролов — с разницей в несколько дней присоединились к списку долларовых миллиардеров.

Ранее стало известно, насколько разбогатели самые богатые россияне с начала года.