В Госдуме назвали еще один вариант использования маткапитала

Россияне с 19 апреля 2024 года смогут за счет материнского капитала реконструировать так называемые дома блокированной застройки — малоэтажные строения на несколько семей, в том числе и популярные во многих регионах таунхаусы. Об этом «Газете.Ru» сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, комментируя вступление в силу соответствующего постановления правительства.

«Ранее владельцы такой жилплощади этой возможности не имели. Хотя по своим характеристикам дома блокированной застройки очень близки к индивидуальным домам, реконструировать которые можно с помощью маткапитала, если речь идет о расширении жилой площади. Возможность проведения реконструкции домов блокированной застройки с расширением площади тоже чаще всего имеется», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что закон, позволяющий направлять маткапитал на реконструкцию домов блокированной застройки, был принят в конце 2023 года. По словам Кошелева, реконструировать такое жилье можно будет и своими силами, и с помощью строительной организации, как индивидуальные дома. В первом случае Социальный фонд переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной организации, добавил депутат.

«Конечно, в любом случае потребуется проект реконструкции, согласованный в установленном порядке. Ведется постоянная работа над уточнением и улучшением нормы, позволяющей использовать маткапитал для улучшения жилищных условий, ее приведением в соответствие с реальными потребностями и запросами людей», — рассказал парламентарий.

По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, чаще всего средства маткапитала направляются на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тыс. российских семей.

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