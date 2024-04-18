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Губернатор Мурманской области рассказал, когда планируется запустить порт «Лавна»

Губернатор Чибис пригласил Путина на запуск порта «Лавна» под Мурманском летом

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках видеоконференции пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина на запуск порта «Лавна» в Мурманской области в августе этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Чибис утверждает, что порт в текущий момент находится в активной стадии строительства. По его словам, «Лавна» должен быть готов к запуску в августе.

Порт «Лавна» - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла. Правительство России в декабре 2022 года распорядилось направить в 2022-2024 годах на строительство железной дороги к порту «Лавна» 37,7 миллиарда рублей.

До этого Путин поинтересовался у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса его состоянием здоровья после ранения, полученного в результате покушения.

Также Чибис попросил Путина о поддержке на выборах губернатора в сентябре. Российский лидер не отказал и пожелал чиновнику удачи.

12 апреля губернатора выписали из больницы.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.

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