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В МВФ рассказали, кому выгоден рост цен на энергоносители

Глава МВФ заявила, что США выгоден рост цен на энергоносители

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост цен на нефть и газ выгоден только для США и вреден для европейской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

«США получили выгоду от более выгодных условий в том, что касается энергетических цен, но (это) было довольно серьезным фактором для Европы», — сообщила Георгиева.

По ее словам, для Европы динамика энергетических цен стала негативным фактором поскольку он сказался на отставании темпов роста экономики Европы в сравнении с США.

До этого в докладе МВФ сообщалось, что общая инфляция в мире в ближайшее время будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2024 года показатель снизится до 5,9% с 6,8% в прошлом году, а к концу 2025-го замедлится до 4,5%. В январском обновлении к докладу МВФ приводились оценки, согласно которым мировая инфляция должна была сократиться до 5,8% и до 4,4% в ближайшие два года соответственно.

Ранее россиянам посоветовали воздержаться от досрочного погашения кредитов на фоне высокой инфляции.

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