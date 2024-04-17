Путин обсудит с Набиуллиной внедрение отечественного ПО в экономике РФ

Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основной темой встречи названо внедрение российского программного обеспечения в секторах экономики.

С докладами по этому вопросу перед главой государства выступят глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Помимо вопроса с ПО будут рассмотрены и другие актуальные темы, добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщала, что Минпромторг планирует поддержать промышленных заказчиков, которые будут внедрять российские решения на своей IT-инфраструктуре.

В частности, планируются оснащать отечественными ПО и «железом» автоматизированные системы управления на предприятиях, а также устанавливать ПО, отвечающее за информационную поддержку изделий на всех этапах их жизненного цикла. Работа начнется с замещения иностранных программных приложений.

Ранее в России предложили запретить параллельный импорт электроники.