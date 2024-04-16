Эксперт назвал россиянам самое удачное время для покупки недвижимости

Желающим приобрести недвижимость россиянам лучше не откладывать покупку надолго и поторопиться, так как в ближайшее время оно начнет дорожать, считает старший эксперт по недвижимости агентства «Этажи» Алексей Ткаченко. Такой прогноз связан с отменой льготной ипотеки «Господдержка-2020» и постепенным снижением ключевой ставки, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

Центробанк в ближайшие два-три года понизит ставку до уровня 2020 года, считает Ткаченко. Это снизит привлекательность вкладов, в результате россияне начнут инвестировать в недвижимость и переводить в это направление свои уже сформированные вклады, спровоцировав таким образом повышение стоимости на жилье, объяснил эксперт.

«Сложные времена и нестабильность курса доллара еще больше разогревают рынок», – добавил Ткаченко.

Говоря о программе льготной ипотеки, эксперт отметил, что в ближайшее время продолжится реализация таких программ, как «дальневосточная» и «сельская» ипотека. Также специалист предрек сохранение льготных ставок в отдельных регионах – там, где рынок жилья развивается не так стремительно.

При отсутствии возможности приобрести жилье до лета Ткаченко порекомендовал обратиться к краткосрочным программам банков. По его словам, финансовые организации могут частично субсидировать срок ипотеки с возможностью понижения ставки.

Напомним, цены на жилье в новостройках с января 2021 года по февраль 2024-го в среднем по России выросли на 61% при инфляции в 32%. Сильнее всего подорожали однушки – на 65%. При этом отмечалось, что рынок вторичного жилья перешел к стагнации – за апрель средняя стоимость в этом сегменте выросла только на 0,4%.

Эксперты ранее назвали самый выгодный для инвестирования вид недвижимости.