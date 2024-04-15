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США внесли 22 позиции в санкционые списки по Белоруссии

Минфин США внес 22 позиции в санкционые списки по Белоруссии

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Depositphotos

США внесли 22 новых пункта в санкционный список по Белоруссии. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

В черный список вошли 10 граждан Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции, а также 12 организаций с Кипра, из Белоруссии, Ирака, Китая, Словакии и Турции.

Включение в санкционные списки ведет к замораживанию активов фигурантов в США и запрету на ведение бизнеса с ними для граждан и компаний в США.

Ранее гражданин Белоруссии, проживающий в США, признал вину в обходе антироссийских санкций.

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