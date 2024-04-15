В Минсельхозе заявили, что повышение акцизов не должно влиять на подорожание вина

Грядущее повышение акцизов на винодельческую продукцию не должно повлиять на потребительские цены, так как налоговая нагрузка на производителей не изменится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России.

«Как и раньше, при уплате акциза производители вина вправе применять налоговый вычет на использованный виноград и платить всего 1 рубль за 1 литр тихого вина», — говорится в сообщении.

14 апреля одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» уведомила своих партнеров о повышении цен на вино с 13 мая 2024 года. Рост цен составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

В компании объяснили предстоящее повышение цен трехкратным повышением ставок акциза с 1 мая 2024 года, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

Эксперты отмечают, что новые меры регулирования отрасли могут привести к потере достигнутых за последние годы результатов по популяризации культуры потребления вина в России.

В тот же день член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Игорь Губин пояснил, что вино с начала мая подорожает в среднем на 100 рублей.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность государства.