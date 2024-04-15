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В Минсельхозе заявили, что повышение акцизов не должно влиять на подорожание вина

Минсельхоз: налоговая нагрузка на производителей вина не изменится

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Depositphotos

Грядущее повышение акцизов на винодельческую продукцию не должно повлиять на потребительские цены, так как налоговая нагрузка на производителей не изменится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России.

«Как и раньше, при уплате акциза производители вина вправе применять налоговый вычет на использованный виноград и платить всего 1 рубль за 1 литр тихого вина», — говорится в сообщении.

14 апреля одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» уведомила своих партнеров о повышении цен на вино с 13 мая 2024 года. Рост цен составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

В компании объяснили предстоящее повышение цен трехкратным повышением ставок акциза с 1 мая 2024 года, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

Эксперты отмечают, что новые меры регулирования отрасли могут привести к потере достигнутых за последние годы результатов по популяризации культуры потребления вина в России.

В тот же день член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Игорь Губин пояснил, что вино с начала мая подорожает в среднем на 100 рублей.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность государства.

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