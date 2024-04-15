Власти Калининградской области ввели меры поддержки для репатриантов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона вводят меры поддержки для репатриантов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Алиханова, Калининградская область стала первым регионом РФ, который будет поддерживать тех, кто возвращается на Родину.

«Репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, компенсируем фактически подтверждённые расходы на социальную адаптацию», — пояснил глава региона.

Алиханов добавил, что под расходами на социальную адаптацию понимаются медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий и образования, квалификации, полученных за рубежом, а также аренда квартиры в течение полугода. Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей, подчеркнул Алиханов.

До этого глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

Ранее в России предложили создать институт репатриации.