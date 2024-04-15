Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Фракция ЛДПР подготовила законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ», который могут внести в Государственную думу, сообщает газета «Известия», ссылаясь на документ.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, сейчас во многих субъектах РФ некоторым категориям граждан предоставляются различные меры по компенсации части затрат на газификацию из регионального бюджета. В частности, они реализуются в Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, Башкирии, Татарстане и других регионах страны.

В документе сказано, что в большинстве регионов получить эту компенсацию можно только после оплаты соответствующих услуг. При этом подключение газового оборудования стоит от 70 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от региона и организации-подрядчика. Такая сумма является существенной не только для малоимущих, отмечается в документе.

«Вместе с тем, одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», — подчеркивается в законопроекте.

Номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан, которым будет предоставляться такая помощь, авторы документа предлагают устанавливать властям регионов в зависимости от стоимости этих услуг.

До этого заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что за последние два года в рамках программы социальной газификации газ был подведен почти к 1,2 млн участков граждан.

Ранее сообщалось, что дома участников СВО подключат к газу в приоритетном порядке.