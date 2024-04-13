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Сообщение о бомбе на борту лайнера Turkish Airlines оказалось

HavaSosyalMedya: данные о бомбе на борту лайнера Turkish Airlines ложные

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Lefteris Pitarakis/AP

Информация о бомбе на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который совершил экстренную посадку в Румынии, оказалось ложным. Об этом сообщает издание HavaSosyalMedya.

«Самолет проверен, сообщение о бомбе оказалось ложным», — уточнили в материале.

В публикации обратили внимание, что пассажиров вновь пригласили на посадку. Лайнер совсем скоро вылетит из Бухареста.

В ночь на 14 апреля стало известно, что самолет турецкой авиакомпании следовавший рейсом TK1766 из Варшавы в Стамбул, экстренно сел в Бухаресте после получения экипажем сообщения о взрывном устройстве на борту.

До этого сообщалось, что пассажиров самолета авиакомпании Red Wings эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново.

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