Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России в 2024 году

Аналитики Всемирного банка улучшили свой прогноз по динамике российской экономики в 2024 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет кредитной организации.

Согласно новому докладу организации о перспективах развития стран Европы и Центральной Азии, ожидается рост ВВП России на 2,2%, что на 0,9 процентного пункта выше предыдущего прогноза в 1,3%.

Кроме того, специалисты Всемирного банка улучшили оценку роста российской экономики и в 2025 году. Новый прогноз предполагает увеличение ВВП на 1,1% против ожидавшихся ранее 0,9%.

«Среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России остаются неясными», — резюмировали эксперты Всемирного банка.

Они отметили, что темпы экономического роста РФ в следующем году могут замедлиться вдвое. Этому будут способствовать такие факторы, как нехватка квалифицированных кадров в необоронных отраслях, снижение доходов от продаж сырья на фоне международных санкций, сокращение иностранных инвестиций, а также увеличение военных расходов.

В конце января МВФ улучшил прогноз роста российской экономики.

Ранее Силуанов спрогнозировал снижение госдолга России.