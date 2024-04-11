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Минфин посчитал реалистичной приватизацию «Дом.РФ» через IPO

Силуанов: вариант выхода на биржу «ДОМ.РФ» является реалистичным

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Вариант приватизации государственной корпорации «ДОМ.РФ» через первичное публичное размещение акций (IPO) является реалистичным. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью для агентства «Интерфакс».

«ДОМ.РФ» — реалистичный вариант. Но это будет не продажа, а допэмиссия», — пояснил Силуанов, отметив, что речь идет именно об IPO (первичное публичное размещение акций компании на бирже. — прим. «Газеты.Ru» ) .

Возможность докапитализации «ДОМ.РФ» через размещение акций на бирже ранее допускал и гендиректор корпорации Виталий Мутко. Однако он подчеркивал, что это решение потребует очень внимательного изучения ввиду особого статуса компании.

По итогам 2023 года чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО превысила 47 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% к предыдущему году. Активы группы превысили 4 трлн рублей, а собственные средства составили 328 млрд рублей.

В середине марта Силуанов заявлял, что Минфин планирует в 100 раз повысить прибыль от продажи активов.

Ранее прокуратура объяснила позицию по изъятию акций у частных инвесторов.

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