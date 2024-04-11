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Стало известно имя нового главы Ассоциации банков России

Вице-президента Ассоциации банков России Козлачкова избрали главой организации

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков получил должность главы организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги VI съезда ассоциации.

По данным агентства, участники мероприятия единогласно одобрили назначение Анатолия Козлачкова на пост президента АБР. О том, что специалист был рекомендован на эту должность, изначально сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Анатолий Козлачков стал вице-президентом Ассоциации банков России в 2017 году. Одной из его задач на этом посту было курирование правового управления организации.

В период с 1994 по 2000 год специалист работал в Центральном банке РФ. При этом Анатолий Козлачков принимал непосредственное участие в разработке действующих законов о деятельности Банка России и иных финансовых организаций на территории государства.

10 марта член парламента страны Анатолий Аксаков сообщил, что не стало президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского. На тот момент главе организации было 73 года.

Ранее в Госдуме РФ оценили возможность снижения ключевой ставки.

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