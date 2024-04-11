В России могут ограничить вывод средств с номеров телефонов

Минцифры разработало законопроект, который может обязать операторов связи ограничивать переводы денежных средств со счетов абонентов, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщается в письме главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина зампреду совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артему Шейкину, пишет «Коммерсантъ» .

Согласно документу, операторов могут обязать запретить абонентам переводить деньги со счета, привязанного к сим-карте, если имеются подозрения в мошеннических действиях. Ведомство также обсуждает с Минцифры порядок отказа клиенту в переводе средств, «если договор об оказании услуг связи содержит недостоверные сведения об абоненте».

Как пояснил Шейкин, в случае мошеннических действий злоумышленники часто переводят украденные деньги «на абонентские номера телефонов различных сотовых операторов, находящиеся в пользовании мошенников». Предлагаемые поправки должны ограничить подобные схемы.

В Росфинмониторинге подтвердили, что поддерживают законопроект Минцифры. При этом в ведомстве добавили, что документ также предусматривает возможность приостановки оказания услуг связи, если «на лицевом счете абонента после ареста или приостановки операций объем средств будет недостаточен для оказания услуг связи», уточняет издание.

До этого стало известно, что в России могут ввести идентификацию абонентов связи через «Госуслуги».

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