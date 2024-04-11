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В УПЦ заявили, что законопроект о деятельности религиозных организаций нарушает права верующих

Синод УПЦ: законопроект №8371 нарушает фундаментальные права человека

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Стрингер/РИА Новости

Подготовленный правительством Украины законопроект №8371, призванный запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), нарушает важнейшее право на свободу вероисповедания, а также ведет к нагнетанию нетерпимости и религиозной вражды. Об этом заявили в Синоде УПЦ, сообщает РИА Новости.

«Особую обеспокоенность вызывает законопроект №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций», инициатором которого является кабинет министров Украины», – говорится в сообщении.

В Церкви также отметили, что проект закона нарушает принцип автономности религиозного общества и направлен на вмешательство во внутренние дела религиозных организаций УПЦ.

В сообщении Синод призвал народных депутатов Верховной рады Украины не принимать этот законопроект.

В марте Верховная рада поддержала принятие законопроекта, запрещающего священникам канонической УПЦ служить капелланами в Вооруженных силах Украины.

Ранее на Украине священника УПЦ приговорили к лишению свободы за поддержку России.

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