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Гагаузия и Россия начали переговоры о льготах на газ для автономии

Константинов: Гагаузия и РФ ведут переговоры о льготах на газ для автономии

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Россия и Гагаузия (автономное территориальное образование в составе Молдавии) ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

На этой неделе глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила журналистам в Промсвязьбанке, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.

По словам Константинова, представители автономии уже встречались с главой Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и обговаривали вопросы и по ценам, и по льготам, с обеих сторон есть готовность идти по этой линии.

Глава НС добавил, что, вероятно, в ближайшем будущем этот вопрос будет решен.

В этом же интервью Константинов заявил, что Гагаузия сделает все возможное, чтобы сохранить связи между Российской Федерацией и Молдавией, несмотря на то, что сегодня эти контакты стремятся к нулю.

Ранее главу Гагаузии Гуцул обвинили в получении незаконного финансирования.

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