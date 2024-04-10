В Оренбуржье освободят от налогов людей и юрлиц, попавшие в зону подтопления

Юридические и физические лица в зоне затопления в Оренбуржье или полностью освободят от уплаты налогов, или снизят налоговую нагрузку в 5-6 раз. С таким заявлением выступил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС. Губернатор Паслер предупредил, что Орск принял на себя первый удар стихии, тем временем подтопления происходят по всему руслу Урала, в том числе в Челябинской области, Башкирии. Пик половодья через неделю ожидают в Курганской области, в Тюменской области — к концу апреля. Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.