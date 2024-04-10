Минцифры предлагает приостанавливать оказание услуг связи абоненту, чьи счета арестованы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи денежные счета наложен арест. Об этом рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики РФ Артем Шейкин, чьи слова приводит ТАСС.

«Подготовлен законопроект о наделении операторов связи правом приостановить оказание услуг», — указывается в публикации.

Как отметил Шейкин, приостановка услуг может быть осуществлена в том случае, если операции по счету абонента были приостановлены или же на внесенные абонентом денежные средства наложили арест.

«Арест средств абонента будет основанием для прекращения оказания услуг связи», — заявил зампред.

Согласно его информации, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) уже согласовала данный проект.

Таким образом, предполагается пресекать факты легализации доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и денежных переводов через номер телефона, сказано в материале.

В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что операторам необходимо обеспечить актуальность абонентских баз до конца года.

Ранее Минцифры предложило ввести ежегодную индексацию тарифов на услуги связи.