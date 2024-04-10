Спрос бизнеса на страхование от терактов вырос до 100%

Спрос на страхование бизнеса от терактов после происшествия в «Крокус Сити Холле» вырос на 20-100%. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на крупнейшие страховые компании.

При этом в программу, включающую в себя риски от диверсий и терактов, включена защита организаций. В случае если данный вид страхования станет обязательным, то полис также будет покрывать жизни и здоровье граждан.

Отмечается, что в «Альфа Страховании» за последние две недели число обращений от бизнесов выросло почти в два раза.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Согласно данным Следственного комитета РФ, в настоящее время установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению теракта. Отмечается, что следователи получили важную информацию об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут служить доказательством об их связи со спецслужбами Украины.

Ранее стало известно число детей, осиротевших после теракта в «Крокусе».