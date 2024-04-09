На Западе рост стоимости сырья назвали полезным для экономики

Рост цен на сырьевые товары, включая нефть, медь и золото, свидетельствует об ожиданиях инвесторов относительно продолжительного экономического подъема, но в то же время создает новые вызовы для Федеральной резервной системы США в ее борьбе с инфляцией. Об этом пишет The Wall Street Jornal

Индекс S&P GSCI, отражающий стоимость глобальных товарных фьючерсов, вырос на 12% с начала года, опередив рост фондового индекса S&P 500 на 9,1%. Цены на медь и нефть подскочили более чем на 10% и 17% соответственно, а золото установило новый ценовой рекорд, подорожав на 13%, до $2332 за тройскую унцию.

Аналитики связывают этот ценовой рост с ожиданиями увеличения спроса со стороны США и Китая. Данные о восстановлении производственных секторов в обеих странах на прошлой неделе спровоцировали новую волну покупок сырьевых контрактов. Это, в свою очередь, поддержало акции энергетических и материальных компаний, но одновременно грозит привести к росту цен на бензин к летнему сезону активных поездок.

«Товарные рынки будут одним из факторов, которые могут помешать Федрезерву снизить процентные ставки», — считает глава отдела исследования глобальных товаров и производных инструментов Bank of America Франсиско Бланш.

Рост цен на сырье способен усложнить борьбу регулятора с инфляцией, в то время как инвесторы уже начинают сомневаться в возможности ФРС пойти на снижение ставок в этом году.

Однако аналитики отмечают, что текущий ценовой всплеск на рынках сырья носит неоднозначный характер. С одной стороны, он вызван восстановлением глобального спроса — Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту мирового потребления нефти. С другой стороны, свою роль играют и разовые факторы, такие как атаки дронов в России и конфликты на Ближнем Востоке, подстегивающие цены на нефть.

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