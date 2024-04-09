В Wildberries прокомментировали выданное ФАС предупреждение

В пресс-службе Wildberries отреагировали на предупреждение, которое компании выдала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в Wildberries, компания изучит предупреждение, как только оно поступит в ее адрес.

Там также отметили, что раньше организация «прислушивалась» к рекомендациям ФАС «в режиме добровольного саморегулирования и выполняла их».

9 апреля ФАС сообщила, что ведомство выдало предупреждение Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам.

Поводом для предупреждения стали поступившие в два предшествующие года массовые обращения граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что было принято решение о заходе Ozon и Wildberries на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее полуобнаженная россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries и заснула на банкетке.