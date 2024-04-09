Стало известно, сколько заработали букмекеры в прошлом году

Крупнейшие российские букмекерские компании продемонстрировали впечатляющий рост финансовых показателей по итогам 2023 года. Об этом пишет РБК .

Выручка ООО «Фонкор» (оператор БК «Фонбет») увеличилась почти вдвое — с ₽220,8 млрд до ₽435,6 млрд. При этом чистая прибыль компании взлетела на 125% — с ₽26,4 млрд до ₽59,2 млрд.

«Практически вся выручка «Фонбет» обеспечена непосредственно букмекерской деятельностью. Рост чистой прибыли еще выше: на 125% год к году», — пояснил управляющий акционер «Фонбет» Валентин Голованов.

Схожая динамика наблюдается и у других крупнейших игроков рынка. Выручка ООО «Управляющая компания НКС» (ООО «Стом», оператор БК BetBoom) выросла в 2,5 раза — с ₽43,6 млрд до ₽277,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась вдвое — с ₽13 млрд до ₽26,9 млрд.

«Эффективное использование маркетинговых инструментов, а также новые спонсорские активы, в числе которых — титульное спонсорство футбольного клуба «Динамо» в Москве и партнерство с киберспортивной командой BetBoom Team, — одни из ключевых факторов нашего роста», — отметил президент BetBoom Константин Макаров.

Выручка ООО «ПМБК» (оператор БК «Лига Ставок») в 2023 году достигла ₽96,2 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее. Компания также на 96% сократила убыток — с ₽501,3 млн до ₽20 млн.

«Мы внедрили массу опций, направленных на вовлечение клиентов в работу с нашим приложением и упрощение их взаимодействия с букмекером. Это, наряду с ростом инвестиций в маркетинг и расширением спонсорских программ, стало ключевым драйвером роста нашей компании», — рассказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), в 2023 году легальные российские букмекеры приняли ставки на общую сумму ₽1,224 трлн. Годом ранее этот показатель составлял ₽879,2 млрд, то есть рынок вырос на 39%.

Эксперты связывают наблюдаемые тренды с активизацией маркетинговых усилий букмекеров, а также с ростом доходов населения.

«К азартным играм могут подтолкнуть и рост доходов военных, и работников стратегических отраслей, для которых сейчас менее доступны некоторые виды развлечений, например зарубежный туризм», — отмечает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

До этого в России оценили , нужно ли вводить в стране налог на роскошь.

Ранее Мишустин оценил состояние российской экономики.