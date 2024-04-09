Переход к дифференцированному тарифу на электричество в РФ вызвал трудности

Введение в России дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения практически не оказало влияния на сокращение объемов перекрестного субсидирования в энергетике. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты отмечают, что большинство регионов установили слишком высокие лимиты потребления для применения льготных тарифов, что не позволяет эффективно отсечь недобросовестных потребителей.

При этом по РФ были установлены тарифы от 130 кВт ч в месяц в Калининградской области до 20 000 кВт ч в месяц в Хакасии и Башкирии, согласно данным ВШЭ. Большинство субъектов Федерации (62%) установили границу первого диапазона потребления от 10 000 до 11 000 кВт ч в месяц, что значительно превышает среднемесячное потребление населения, оцененное ВШЭ в 206 кВт.

«Средняя планка дифференциации минимум в 5 раз выше среднемесячного уровня потребления населения. Таким образом, регионы пошли по самому безболезненному для себя, но скорее популистскому пути», — отмечает директор Сообщества потребителей энергии Валерий Дзюбенко.

По данным ВШЭ, превышение фактического объема перекрестного субсидирования в регионах с дифференцированными тарифами составило в этом году 50,64 млрд рублей, или 32% от общего объема «перекрестки» в 300,6 млрд рублей. Чтобы привести фактический уровень субсидирования к предельным ограничениям 2022 года, потребовалось бы повысить тарифы для населения на 10-23%.

В то же время Федеральная антимонопольная служба уже начала оспаривать энерготарифы, установленные регионами, и готовит законодательные изменения для решения вопросов применения дифференцированных тарифов. Эксперты отмечают, что действующий механизм не позволяет значимо изменить модель энергопотребления и не ведет к снижению объемов перекрестного субсидирования.

До этого новый тариф на электроэнергию назвали способом отсечь недобросовестных потребителей.

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