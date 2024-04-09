В «АгроТерре» ответили на указ о передаче активов

Сельскохозяйственная компания «АгроТерра» на официальном уровне не получала информацию относительно президентского указа о передаче ее активов во временное управление Росимущества. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

«АгроТерра» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, и, с точки зрения оперативной деятельности, мы продолжаем работать как раньше. Сейчас самое главное для нас всех — посевная кампания», — заявили в компании.

8 апреля президент России Владимир Путин передал «АгроТерру» Федеральному агентству по управлению госимуществом.

По данным портала правовой информации, Росимущество завладело акциями: «Капитал АгроФинанс» (принадлежит AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited), «АгроТерра» (принадлежит AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс»), «АгроСистема-Регионы (принадлежат ООО «АгроСистема» и NAP Finance B.V.), «АгроСистема» (принадлежат ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V.).

Группа компаний производит семена пшеницы, сои, гибридов подсолнечника и кукурузы. Сельхозпродукцию поставляют на предприятия.

Ранее ФНС сообщила, что число контролируемых россиянами иностранных компаний рекордно выросло.