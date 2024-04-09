Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, какие слова нельзя говорить по телефону незнакомцам

Немкин предупредил россиян о использовании мошенниками записи голоса ради обмана

close
100%
Depositphotos

Мошенники могут использовать запись голоса для заключения договоров или подтверждения финансовых операций. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, слова которого приводит РИА Новости.

Немкин заявил, что на сегодняшний день одной из основных целей мошенников являются не только данные граждан, но и запись голоса, содержащего ответ «да».

«Мошенники могут использовать голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово «да» может быть использовано против вас», — сказал депутат.

Также, по его словам, мошенники могут попытаться услышать от жертвы фразу «я подтверждаю».

6 апреля стало известно, что мошенники обманули нападающего казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максима Михайлова на 8,4 млн рублей.

8 апреля актера Павла Деревянко мошенники обманули на 300 тысяч рублей.

До этого мошенники украли почти полмиллиона рублей у народной артистки России Тамары Абросимовой.

Ранее москвичка пообщалась с мошенниками и лишилась 74 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами