Путин дал поручение привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров

Президент России Владимир Путин дал поручение проработать идею мероприятия, которое помогло бы через иностранных блогеров продвигать отечественную продукцию. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства призвал рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате.

Поручение Путина будут исполнять правительство России и Агентство стратегических инициатив при участии правительства Москвы. Доклад об этом должен быть представлен президенту до 1 октября нынешнего года.

До этого сообщалось, что Владимир Путин поддержал идею о создании социальных критериев для рекламы. Она была озвучена на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Ранее Путин заявил, что настало время России.