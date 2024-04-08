Рубль стал главной экспортной валютой России

Доля национальной валюты РФ в расчетах за российский экспорт в феврале выросла до максимума с августа 2023 года — 41,6%, в импорте — до рекордных 38,1%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

«В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)», — сообщил регулятор.

Так, рубль впервые стал главной валютой в российских внешнеторговых расчетах. Тренд зафиксирован при одновременном снижении доли китайской валюты.

До этого, по данным ЦБ, рублю не удавалось занять даже трети в импорте.

Сообщалось, что рубль по итогам 2023 года стал основной валютой при расчетах за российский экспорт с Европой и Азией.

Ранее финансист анонсировал курс доллара на следующую неделю.